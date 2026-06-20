"Il mio ufficio ridotto in cenere. In questi momenti capisci cosa è davvero importante". Così su Instagram la 27enne Sara Calabria, sorella dell'ex capitano milanista Davide, che lavora nel resort di Bayahibe, nella Repubblica Dominicana, devastato dall'incendio che ha causato un morto, una turista italiana. "Sto bene, - assicura. - Io, con tutto il personale abbiamo evacuato le persone". "Ho visto gente che tornava in camera a prendere la valigia. Ma niente vale più della nostra vita", il messaggio finale.