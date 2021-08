Repubblica ceca, scontro tra treni: due morti e 7 feriti gravi

-afp

Collisione tra un treno proveniente da Monaco di Baviera e un treno passeggeri in Repubblica Ceca. Due i morti e ferite 38 persone, di cui 7 sono in pericolo di vita. Lo riferisce Bild che riprende l'agenzia ceca Ctk. Sul luogo sono in azione 4 elicotteri e molte squadre di soccorritori. L'incidente è avvenuto vicino al confine con la Germania. "La situazione è grave" ha detto il ministro dei trasporti ceco Karel Havlicek.