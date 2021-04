Repubblica ceca, protesta di piazza contro presidente e premier

Afp

Centinaia di persone si sono radunate a Praga e in decine di altre città ceche per protestare contro la politica filorussa del presidente Milos Zeman e contro il premier Andrej Babis, di cui l'Ue ha recentemente confermato il conflitto di interessi. "La permanenza di Zeman alla presidenza è una minaccia per la sicurezza della nostra repubblica", ha detto Benjamin Roll, che ha organizzato le manifestazioni.