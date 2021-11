Repubblica Ceca, da lunedì i non vaccinati fuori dai locali

Afp

Anche la Repubblica Ceca dispone misure più dure per arginare la quarta ondata del Covid: da lunedì i non vaccinati non potranno entrare in ristoranti, locali ed eventi pubblici. Non saranno più sufficienti i tamponi negativi: bisognerà dimostrare di essere vaccinati o guariti, secondo quello che a Praga viene definito il "modello bavarese". La nuova restrizioe è stata annunciata dal premier uscente Andrej Babis.