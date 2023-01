La reporter Clarissa Ward della Cnn incinta inviata in Ucraina: è polemica

Ed è polemica. "Condivido alcune informazioni per chi non lo sapesse", ha scritto su Twitter, sottolineando il fatto che è incinta di 20 settimane, in attesa del terzo figlio, a Kharkiv per girare uno speciale in vista dell'anniversario della guerra. Ward ha rilanciato un'intervista da lei rilasciata alla rivista People, a cui è allegata una sua foto con il pancione in cui alle sue spalle si vedono un'altalena e un palazzo distrutto.

"Può essere piuttosto impegnativo con i lunghi viaggi in auto e il freddo intenso e bisogna stare attenti alla cura di sé, ma ricordo a me stessa che migliaia di donne ucraine vivono questa esperienza ogni giorno", ha detto a People la Ward, che dall'inizio della guerra il 24 febbraio del 2022 ha trascorso oltre 12 settimane in Ucraina. "Ovviamente è un'esperienza diversa tornare in Ucraina incinta di 20 settimane", aggiunge, "non andrò in prima linea e il team si è impegnato a fondo per individuare tutte le strutture perinatali lungo il nostro percorso". Per Ward si tratta del terzo figlio: lei e il marito Philipp von Bernstorff sono gia' genitori di Caspar, 2 anni, ed Ezra, 4 anni.

C'è ovviamente chii obietta però che le donne ucraine non hanno scelta e accusano che mettersi deliberatamente in una situazione pericolosa mentre si è in gravidanza può essere controproducente per tutte le donne che con fatica hanno conquistato il diritto a essere tutelate e a lavorare in sicurezza quando sono incinta. La giornalista tira dritto per la sua strada, garantisce di sentirsi bene, di non avere nausee, di possedere un "sacco di energia" e di non essere ancora "così enorme", anche se ammette di essere "un po' stufa" mentre si avvicina all'ultimo trimestre di gravidanza.