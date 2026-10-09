rubati l'8 settembre da Cagnes-sur-Mer

Ritrovati i quadri di Renoir rubati dal museo in Costa Azzurra

Fermate sei persone nell'ambito delle indagini

09 Ott 2026 - 12:42
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I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir rubati l'8 settembre dal museo di Cagnes-sur-Mer, nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Lo riferisce l'emittente televisiva BfmTv. Si tratta delle opere "Madame Colonna Romano" e "Ragazza al pozzo". Fermate sei persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso due persone che avevano trafugato i quadri.

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Il furto e le indagini

 Sei sospetti, tra cui due presunti rapinatori, sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta nei dipartimenti delle Alpi Marittime, Hérault e Jura. Le operazioni sono state condotte dalla Brigata di ricerca e intervento (BRI) di Nizza, insieme alla polizia giudiziaria di Nizza, che sta seguendo l'indagine.Il furto risale alla notte til 7 e l'8 settembre, quando quattro quadri vennero sottratti all'interno museo. Ma due di essi vennero subito abbandonati dai malviventi nei giardini della struttura.

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