Ritrovati i quadri di Renoir rubati dal museo in Costa Azzurra

I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir rubati l'8 settembre dal museo di Cagnes-sur-Mer, nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Lo riferisce l'emittente televisiva BfmTv. Si tratta delle opere "Madame Colonna Romano" e "Ragazza al pozzo". Fermate sei persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso due persone che avevano trafugato i quadri.
Il furto e le indagini
Sei sospetti, tra cui due presunti rapinatori, sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta nei dipartimenti delle Alpi Marittime, Hérault e Jura. Le operazioni sono state condotte dalla Brigata di ricerca e intervento (BRI) di Nizza, insieme alla polizia giudiziaria di Nizza, che sta seguendo l'indagine.Il furto risale alla notte til 7 e l'8 settembre, quando quattro quadri vennero sottratti all'interno museo. Ma due di essi vennero subito abbandonati dai malviventi nei giardini della struttura.