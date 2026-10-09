Ritrovati i quadri di Renoir rubati dal museo in Costa Azzurra

Sei sospetti, tra cui due presunti rapinatori, sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta nei dipartimenti delle Alpi Marittime, Hérault e Jura. Le operazioni sono state condotte dalla Brigata di ricerca e intervento (BRI) di Nizza, insieme alla polizia giudiziaria di Nizza, che sta seguendo l'indagine.Il furto risale alla notte til 7 e l'8 settembre, quando quattro quadri vennero sottratti all'interno museo. Ma due di essi vennero subito abbandonati dai malviventi nei giardini della struttura.