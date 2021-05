Regno Unito, stop alla reclusione di cittadini Ue fermati alla frontiera

-afp

Il governo britannico dispone lo stop alla detenzione nei centri migranti per i cittadini Ue fermati all'arrivo nel Regno Unito perché sprovvisti del visto di lavoro. Quest'ultimo è divenuto obbligatorio in base alla stretta sull'immigrazione del dopo Brexit voluta dal premier Johnson. La decisione è giunta dopo le polemiche sul trattamento inflitto nelle ultime settimane a decine di persone in attesa di rimpatrio, fra cui anche alcuni italiani.