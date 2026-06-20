Gb, media: "Starmer dovrebbe presentare le dimissioni lunedì"

Starmer sta trascorrendo il fine settimana con la moglie Victoria prima di prendere una decisione definitiva, ma importanti esponenti del Labour ritengono che una "dichiarazione chiara" potrebbe arrivare già lunedì. Un membro laburista della Camera dei Lord, vicino al primo ministro, ha insistito sul fatto che Starmer non si sarebbe "ritirato" da Downing Street creando un vuoto, ma avrebbe "organizzato una lenta e ponderata uscita di scena, per dovere e dignità". Un altro esponente di spicco del Partito Laburista ha affermato che il primo ministro sembra ormai "rassegnato" a dimettersi.