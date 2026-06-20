Gb, media: "Starmer dovrebbe presentare le dimissioni lunedì"

Il premier britannico Keir Starmer dovrebbe annunciare lunedì le sue dimissioni e definire un calendario per un percorso di uscita ordinato da Downing Street. Lo scrive The Obeserver. Secondo il settimanale, edito dallo stesso gruppo del Guardian, Starmer sarebbe giunto alla conclusione che la sua posizione "non è più sostenibile" dopo i colloqui avvenuti negli ultimi giorni con i ministri del governo, alcuni consiglieri, leader sindacali e finanziatori del partito.
Starmer sta trascorrendo il fine settimana con la moglie Victoria prima di prendere una decisione definitiva, ma importanti esponenti del Labour ritengono che una "dichiarazione chiara" potrebbe arrivare già lunedì. Un membro laburista della Camera dei Lord, vicino al primo ministro, ha insistito sul fatto che Starmer non si sarebbe "ritirato" da Downing Street creando un vuoto, ma avrebbe "organizzato una lenta e ponderata uscita di scena, per dovere e dignità". Un altro esponente di spicco del Partito Laburista ha affermato che il primo ministro sembra ormai "rassegnato" a dimettersi.
Nel frattempo il suo rivale all'interno del partito Andy Burnham, tornato alla Camera dei Comuni dopo la netta vittoria contro il candidato di Reform UK alle elezioni suppletive di Makerfield, presterà giuramento come deputato lunedì ed è previsto che incontri il primo ministro all'inizio di questa settimana. I suoi sostenitori affermano che Burnham si è assicurato l'appoggio di oltre 201 parlamentari laburisti per sfidare Starmer alla leadership qualora il primo ministro non si dimettesse volontariamente.