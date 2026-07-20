Cambio della guardia

Regno Unito, Starmer si è dimesso da primo ministro

La rinuncia dell'ormai ex primo ministro è stata ufficialmente comunicata a Re Carlo III, che ha incaricato Andy Burnham di formare un nuovo governo

20 Lug 2026 - 13:13
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Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta: Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissoni che sono state accettate dal sovrano.

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Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. La cerimonia, detta tradizionalmente "bacio della mano" al re, non prevede più da tempo questo particolare atto di omaggio. Per il 77enne re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena quattro anni di regno.

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