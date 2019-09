Regno Unito, nuovo inquilino per il premier Johnson: è un cucciolo di jack russell

Johnson e la compagna Carrie Symonds hanno deciso di accogliere il cucciolo in casa per promuovere la "Lucy's law", una legge pensata per chiudere le fabbriche di cuccioli e vietare la vendita dei piccoli animali a terze parti. Il nuovo arrivato non è il primo inquilino a quattro zampe a insediarsi nella residenza. Nel 2011 l'allora capo del governo David Cameron accolse il gatto Larry per cacciare i topi dal numero dieci di Downing Street. Il felino non se ne è più andato, indifferente all'avvicendarsi dei vari premier. Come prenderà ora la notizia dell'ingresso del cucciolo?