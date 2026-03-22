Un'ombra pesante si abbatte su uno dei reparti più sensibili e strategici del Regno Unito. I sottomarini nucleari della marina britannica, simbolo della deterrenza militare, finiscono al centro di uno scandalo dopo che decine di marinai sono risultati positivi all'uso di droghe, in alcuni casi persino mentre erano in servizio. Secondo un rapporto ufficiale del ministero della Difesa di Londra, tra il 2018 e il 2024 sono stati individuati 175 casi di militari risultati positivi a test antidroga effettuati a sorpresa. Le sostanze rilevate spaziano dalla cocaina alla cannabis, passando per ecstasy, steroidi e benzodiazepine.