Mondo
Il Giappone valuta di dotarsi di sottomarini nucleari

01 Nov 2025 - 07:16
© Ansa

© Ansa

Il ministro della Difesa giapponese, Shinjiro Koizumi, ha ribadito che "tutte le opzioni sono sul tavolo" per rafforzare le capacità difensive del Paese, inclusa la possibilità di dotare la marina di sottomarini a propulsione nucleare, in risposta a un contesto di sicurezza "sempre più instabile". La dichiarazione arriva all'indomani dell'annuncio del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui Washington avrebbe autorizzato la Corea del Sud a costruire un sottomarino nucleare in un cantiere navale di Filadelfia. Un passo che permetterebbe a Seoul di entrare nel ristretto club dei sei Paesi che già dispongono di questa tecnologia: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina e India.

giappone