Regno Unito, media: "Londra pronta a espellere 27 diplomatici israeliani"

L'ambasciatore britannico, Simon Walters, ha trasmesso alle autorità israeliane un messaggio secondo cui, se Israele non revocherà la decisione del ministro degli Esteri, Gideon Sa'ar, di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici, la risposta sarà l'espulsione di 27 diplomatici israeliani dall'ambasciata di Londra. È quanto emerge da un messaggio trasmesso dal Regno Unito a esponenti israeliani, sullo sfondo del deterioramento dei rapporti tra i due Paesi. I dettagli del messaggio sono stati pubblicati da Ynet.