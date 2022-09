Regno Unito, donna morta dopo aver mangiato un panino vegano

La vicenda

- "L'etichetta dichiarava che si trattava di cibo vegano, ma poi si è resa conto che qualcosa non andava" ha affermato il marito della donna. Quel 27 dicembre Celia era uscita con il marito Andy e tre dei loro cinque figli e intorno all'ora di pranzo avrebbe acquistato una focaccia. Dopo averla mangiata ha iniziato a respirare affannosamente per poi crollare a terra in strada. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, dove è morta poco dopo.

Pochi prima mesi della sua morte aveva avuto una reazione allergica molto grave nello studio dentistico dove lavorava, a salvarla la somministrazione immediata di adrenalina. Da quel momento in poi Celia portava con sé un autoiniettore di epinefrina e prestava un'attenzione maniacale al controllo degli ingredienti o delle etichette alimentari.

L'inchiesta

- Una delle ipotesi è la contaminazione dell'involucro della focaccia, ma come riporta la BBC una successiva inchiesta contro la catena di fast food è stata archiviata per mancanza di prove. "Dopo l'incidente del maggio 2017 - ha raccontato Andy tra le lacrime - Celia aveva paura di commettere un errore ed era molto attenta a non entrare in contatto con il latte in alcun modo".