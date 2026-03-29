INVESTITI ALCUNI PEDONI

Gb, auto sulla folla a Derby: arrestato un 36enne | Indaga l'antiterrorismo

Sette i feriti, nessuno in pericolo di vita. In corso accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità

29 Mar 2026 - 18:44
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La polizia britannica sta indagando sull'incidente avvenuto nel centro di Derby, dove un'auto ha falciato alcuni pedoni. Sette quelli rimasti feriti. Gli investigatori dell'antiterrorismo stanno collaborando alle prime fasi dell'inchiesta, anche se al momento non ci sono elementi per classificare l'episodio come atto terroristico.

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L'arresto e i feriti

 Il conducente dell'auto - un uomo di 36 anni, originario dell'India ma residente da anni in Regno Unito - è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e si trova in custodia. L’auto, una Suzuki Swift nera, ha investito diverse persone nella zona di Friar Gate intorno alle 21:30 di sabato 28 marzo. Sette i feriti, trasportati in ospedale: alcuni sono in condizioni serie, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

 "Sebbene gli agenti antiterrorismo ci stiano assistendo nelle prime indagini, ciò non significa che l'incidente venga attualmente trattato come un atto di terrorismo", ha spiegato la polizia del Derbyshire. Le indagini proseguono per chiarire dinamica e movente dell'accaduto.

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