Regno Unito, pianificavano atti terroristici contro la comunità ebraica di Manchester: incriminati due iraniani

I due cittadini iraniani sono stati arrestati in Newton Street, nel quartiere Northern Quarter del centro città, e successivamente trattenuti in una stazione di polizia di Londra. Non sono stati resi noti i dettagli del presunto complotto, ma la polizia ha confermato che è stato sventato. "Non riteniamo che vi sia alcuna minaccia in corso per la popolazione in relazione a questa vicenda", ha dichiarato in un comunicato il vice commissario aggiunto Vicki Evans. "Invitiamo i cittadini a mantenere alta l'attenzione e a contattare la polizia in caso di dubbi o preoccupazioni", ha aggiunto. Nell'ultimo anno, la capitale britannica è stata teatro di una serie di attacchi contro luoghi legati alla comunità ebraica o a Israele.