Regno Unito, pianificavano atti terroristici contro la comunità ebraica di Manchester: incriminati due iraniani
A vigilia dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. Si sospetta che i due fossero in contatto con un soggetto all'estero
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La polizia del Regno Unito ha fatto sapere che due cittadini iraniani sono stati incriminati per aver pianificato un attacco terroristico contro la comunità ebraica di Manchester alla vigilia dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. "Salam Ahmadyan, 36 anni, di Liverpool, e Rahman Salehi, 34 anni, di Salford - entrambi cittadini iraniani - sono stati arrestati a Manchester domenica 20 settembre", la riferito la polizia. "Si sospetta che i due uomini fossero in contatto con un terzo soggetto all'estero, forse in Iran, in relazione al complotto", ha aggiunto il comunicato.
"Non riteniamo ci siano minacce in corso per la popolazione"
I due cittadini iraniani sono stati arrestati in Newton Street, nel quartiere Northern Quarter del centro città, e successivamente trattenuti in una stazione di polizia di Londra. Non sono stati resi noti i dettagli del presunto complotto, ma la polizia ha confermato che è stato sventato. "Non riteniamo che vi sia alcuna minaccia in corso per la popolazione in relazione a questa vicenda", ha dichiarato in un comunicato il vice commissario aggiunto Vicki Evans. "Invitiamo i cittadini a mantenere alta l'attenzione e a contattare la polizia in caso di dubbi o preoccupazioni", ha aggiunto. Nell'ultimo anno, la capitale britannica è stata teatro di una serie di attacchi contro luoghi legati alla comunità ebraica o a Israele.