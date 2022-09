Regina, la salma nella cappella di St. George

Le spoglie della regina Elisabetta hanno raggiunto la cappella di St George, annessa al castello di Windsor, per una breve cerimonia di suffragio.

Dentro ci sono 800 ospiti scelti, fuori, con militari e collaboratori della casa reale, la pony Emma e alcuni cani Welsh Corgie cari a Sua Maestà. Il cerimoniale liturgico finale segue nei dettagli le volontà di Elisabetta: previsto anche il canto d'un inno della tradizione ortodossa, Russian Kontakion of the Departed, scelto dall'amato consorte Filippo per il proprio funerale nel 2021.