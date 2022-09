Regina Elisabetta, svelata ufficialmente la lapide

Collocata presso il memoriale di Giorgio VI, padre di Elisabetta II morto nel 1952, sulla lapide sono incisi, come già in precedenza, i nomi dei genitori della regina, quello della sovrana e di suo marito Filippo.

La lastra, le cui immagini erano apparse in precedenza sui social media, è realizzata in marmo nero belga intagliato a mano, intarsiato con lettere in ottone, "per armonizzarsi con la pietra precedentemente installata nella cappella", secondo Buckingham Palace.