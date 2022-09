Regina Elisabetta, Papa: esempio di devozione al dovere

"Profondamente addolorato nell'apprendere della morte di Sua Maestà la regina Elisabetta II, offro sincere condoglianze a Vostra Maestà, ai Membri della Famiglia Reale, al Popolo del Regno Unito e del Commonwealth".

Così Papa Francesco nel telegramma di cordoglio per la morte di Elisabetta II. "Mi unisco volentieri a tutti coloro che piangono la sua perdita nel pregare per il riposo eterno della defunta regina - ha quindi aggiunto il Pontefice -, e nel rendere omaggio alla sua vita di servizio senza riserve per il bene della nazione e del Commonwealth, al suo esempio di devozione al dovere, alla sua ferma testimonianza di fede in Gesù Cristo e alla sua ferma speranza nella sue promesse".