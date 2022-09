Regina Elisabetta, il giorno della proclamazione di re Carlo III

Carlo sarà proclamato ufficialmente re alle 11 ora italiana, nel palazzo di St. James a Londra, di fronte a un corpo cerimoniale conosciuto come Accession Council. Complessivamente, oltre 700 persone hanno diritto di sedervi, ma dato il breve preavviso la partecipazione dovrebbe essere piuù limitata (nel 1952 furono presenti circa 200 persone). Carlo parteciperà alla seconda parte della seduta, in cui farà una dichiarazione e firmerà il giuramento con cui si impegnerà a preservare la Chiesa di Scozia e la continuità del governo. Al termine della seduta (le 10 ora locale) la Proclamazione Principale verrà letta dal balcone del palazzo che si affaccia sulla Friary Court; un'ora dopo verrà letta al Royal Exchange della City e a mezzogiorno in Scozia, Irlanda del Nord e Galles.