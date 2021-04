Regeni, tre nuovi testimoni contro 007 egiziani: inscenarono finta rapina

Tre nuovi testimoni accusano i quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani di essere gli autori del sequestro, delle torture dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano trovato privo di vita in Egitto nel febbraio del 2016. Lo si rileva dagli atti depositati dalla Procura di Roma in vista dell'udienza preliminare, fissata per il 29 aprile. Secondo la procura gli 007 egiziani inscenarono una rapina finita male.