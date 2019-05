Regeni, spunta supertestimone: ho sentito uno 007 egiziano confessare

La confessione: "Credevamo fosse una spia inglese" - Secondo quanto riportato da il "Corriere della Sera", il testimone, nel corso di un incontro informale tra poliziotti africani avvenuto nel 2017, avrebbe sentito lo 007 raccontare il rapimento del giovane. "Credevamo che fosse una spia inglese, lo abbiamo preso, io sono andato e dopo averlo caricato in macchina abbiamo dovuto picchiarlo. Io l'ho colpito al volto", avrebbe infatti detto l'uomo.



Gli agenti presenti all'incontro, si ipotizza, non erano a conoscenza che l'uomo, diventato poi il supertestimone, conoscesse l'arabo, e per questo avrebbero liberamente parlato del caso di fronte a lui .



Il supertestimone e la nuova rogatoria inviata a Il Cairo - Per i magistrati romani che seguono il caso, il racconto del supertestimone è apparso attendibile e, proprio per questo, hanno inviato a Il Cairo una nuova rogatoria nella quale si chiedono informazioni per ottenere ulteriori riscontri.