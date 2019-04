Regeni, i genitori scrivono a Conte: pretenda verità da Al Sisi

I genitori di Giulio Regeni hanno scritto una lettera al premier Conte per chiedergli di farsi "portavoce della richiesta di verità e giustizia sul rapimento, tortura e morte di nostro figlio, avvenute al Cairo tra il gennaio e febbraio 2016. Una tragedia inimmaginabile. Per tutti noi". Conte incontrerà l'omonimo egiziano Abdel Fattah Al Sisi, al margine dei lavori del GT7 Forum, in Cina.