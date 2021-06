Recovery, l'Ue approva il primo Piano: è quello del Portogallo

La Commissione europea ha approvato il primo Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello portoghese da 13,9 miliardi in sovvenzioni e 2,7 miliardi in prestiti. "Voglio farvi sapere che staremo con voi in ogni momento del percorso, il vostro successo è il nostro successo", ha spiegato il presidente Ue, Ursula von der Leyen, in visita a Lisbona proprio per l'annuncio dell'approvazione del Piano.