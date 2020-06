Recovery Fund, Rutte: "Non so se arriveremo a intesa per l'estate"

Nella discussione sul Recovery Fund, "ci sono enormi differenze di opinioni" tra i diversi Paesi Ue. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte secondo cui non è detto che "si trovi un'intesa entro l'estate". I Paesi che useranno gli aiuti "dovranno mettere la casa in ordine, per non doverli usare di nuovo con una nuova crisi in futuro", ha aggiunto. "Vogliamo aiutare, ma gli altri devono aiutare loro stessi", ha concluso Rutte.