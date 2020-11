Recovery Fund, Orban: "I Paesi più indebitati ne faranno le spese"

-afp

Mentre la Polonia scrive alla Commissione europea per ribadire il suo veto sul Recovery Fund, il premier ungherese Viktor Orban avverte: "Quanti insistono nel legare le questioni finanziarie a quelle politiche porteranno alla rovina vari Stati membri" poiché "i Paesi Ue con alti rapporti debito-Pil si troveranno in grandi pasticci". Budapest condivide la posizione di Varsavia sul Recovery per la condizionalità dei fondi legata allo stato di diritto.