Recovery Fund, il Parlamento Ue approva una norma per bloccare i fondi a chi viola lo Stato di diritto

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il regolamento volto a proteggere i fondi Ue da un uso improprio da parte dei governi che non rispettano lo Stato di diritto. Secondo il nuovo regolamento, i pagamenti del bilancio dell'Unione europea possono essere sospesi per i Paesi Ue in cui sono state accertate violazioni che compromettono la gestione dei fondi europei.