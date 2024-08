l'impresa di Ethan Guo per beneficenza A 19 anni in volo in solitaria intorno al mondo per battere il record e finanziare la ricerca sul cancro infantile

L'americano Ethan Guo è decollato con il suo Cessna da Ginevra per portare avanti un viaggio di oltre 100 giorni, coprendo circa 80.500 chilometri, con oltre 75 decolli e atterraggi in 60 Paesi. Un'impresa per beneficenza