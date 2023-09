Record di migranti al confine tra Usa e Messico a settembre

Il numero di migranti arrestati dagli agenti di frontiera Usa, dopo aver attraversato illegalmente il confine meridionale dal Messico, è salito a livelli record a settembre.

Un test importante sulla strategia per l'immigrazione di Joe Biden in vista delle presidenziali di Usa 2024. A rivelarlo sono dati federali non pubblicati, ottenuti da Cbs News. Gli agenti della polizia di frontiera hanno arrestato circa 140mila migranti durante i primi 20 giorni di settembre, per una media di circa 6.900 al giorno. Si tratta di un aumento del 60% rispetto alla media giornaliera di 4.300 a luglio.