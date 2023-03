Re Carlo e Camilla a Berlino, cerimonia alla Porta di Brandeburgo | Primo viaggio ufficiale per riavvicinare Londra all'Ue dopo la Brexit

Ad accogliere l'augusta coppia un tappeto rosso e le bandiere britannica, tedesca ed anche europea, segno che questa visita è considerata un "importante gesto europeo" dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Centinaia di berline sono arrivati sul posto per salutare con entusiasmo la coppia reale. Giovedì Re Carlo e Camilla si recherenno ad Amburgo per un evento di riconciliazione di fronte alle rovine della chiesa di San Nikolai, distrutta dai bombardamenti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale dopo essere stata a suo tempo progettata dall'architetto inglese George Gilbert Scott, autore anche della storica sede del Foreign Office a Londra.

Un viaggio diplomatico per riavvicinare la Gran Bretagna all'Ue

La visita di tre giorni in Germania (come quella per ora saltata in Francia) è stata concordata dalla corte col governo Tory di Rishi Sunak - come da prassi - con l'evidente intenzione di usare la soft diplomacy reale per dare un messaggio di accantonamento delle tensioni con l'Europa dopo la Brexit. Tanto più dopo il ruolo cerimoniale assegnato già a re Carlo nelle settimane scorse a margine della definizione con l'Ue del Windsor Framework, l'intesa di revisione del protocollo post Brexit sull'Irlanda del Nord.