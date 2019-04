Rapito in Siria nel 2016,Conte annuncia: "Liberato Sergio Zanotti"

"A conclusione di una complessa e delicata attività di intelligence, investigativa e diplomatica, condotta in maniera sinergica, siamo riusciti a ottenere la liberazione di Sergio Zanotti, rapito in Siria nell'aprile 2016". Lo annuncia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Il nostro connazionale - aggiunge - appare in buone condizioni generali e tra qualche ora rientrerà in Italia".

Quello di Zanotti, imprenditore 56enne originario di Marone (Brescia), era stato sempre definito come un sequestro anomalo. Due matrimoni, con una donna francese e una domenicana, cinque figli - tre dal primo matrimonio e due dalla seconda relazione - e una vita, quella di Zanotti, divisa in due parti. La prima parte dedicata al mondo dell'edilizia, la seconda a rincorrere sogni mai realizzati. In mezzo un periodo di detenzione ai domiciliari e una condanna per evasione fiscale.



Zanotti abita in una palazzina a due piani a Marone con la sorella Beatrice, che a metà aprile 2016 lo aveva salutato convinta che sarebbe stato via pochi giorni "per andare in Turchia". A gestire però i contatti con il governo è sempre stata l'ex moglie di origine francesi.