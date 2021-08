La rappresaglia americana per l' attacco all'aeroporto di Kabul non si è fatta attendere. Con un raid mirato condotto con un drone nella provincia di Nangahar, gli Stati Uniti nella notte hanno colpito e ucciso due militanti dell'Isis-K. In particolare una delle menti dell' 'organizzazione ritenuta responsabile del sanguinoso attentato nel quale hanno perso la vita quasi 200 afgani e 13 soldati americani. Ferito anche un terzo militante

Si tratta di due figure "di alto profilo" con grande capacità di condurre a termine missioni, ha spiegato il vice capo di stato maggiore delle forze armate Usa Hank Taylor, anche se non è stato specificato se i membri dell'Isis-K uccisi siano coinvolti nell'attacco all'aeroporto di Kabul.

"Le forze armate americane hanno condotto un'operazione anti terrorismo contro uno degli organizzatori dell'Isis-K. Il raid è avvenuto nella provincia di Nangahar, in Afghanistan. Le indicazioni iniziali segnalano che il target è stato ucciso. Non siamo a conoscenza di vittime civili", si legge in una nota di Bill Urban portavoce del Central Command.

Gli Usa temono nuovi attacchi: "Non andate all'aeroporto" L'annuncio del Pentagono segue la nuova allerta lanciata dall'ambasciata americana Kabul, che ha invitato gli americani a non recarsi all'aeroporto: a coloro che sono in queste ore allo scalo è chiesto di lasciare immediatamente in seguito alle "minacce alla sicurezza". Gli Stati Uniti ritengono infatti probabile un nuovo attacco nei prossimi giorni, prima della fine delle evacuazioni il 31 agosto.

Nelle ultime 12 ore sono 4.200 le persone evacuate da Kabul, riferisce la Casa Bianca sottolineando che dal 14 agosto sono state portate via dal Paese in 109.200, mentre dalla fine di luglio in 114.800.

"Vi prenderemo e ve la faremo pagare" Dopo l'attacco all'aeroporto di Kabul Joe Biden aveva assicurato gli Stati Uniti avrebbero perseguito i responsabili: "Vi prenderemo e ve la faremo pagare", aveva detto con le lacrime agli occhi, riportando alla memoria le parole dell'ex presidente George W. Bush dopo gli attacchi dell'11 settembre. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, era stata ancora più esplicita del presidente: Biden "non vuole" che i responsabili "vivano più sulla Terra".