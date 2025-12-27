Raid russo sull'Ucraina, la Polonia fa decollare i jet e chiude due aeroporti

"A causa dell'attività dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che sta effettuando attacchi sul territorio dell'Ucraina, è iniziata l'operazione dell'aviazione militare nello spazio aereo polacco", ha comunicato il Comando Operativo delle Forze Armate di Varsavia, aggiungendo di aver "messo in campo le forze e le risorse necessarie a sua disposizione. Sono decollati i caccia, mentre i sistemi di difesa aerea a terra e di sorveglianza radar hanno raggiunto lo stato di prontezza. Queste azioni sono di carattere preventivo e mirano a garantire la sicurezza dello spazio aereo e la sua protezione, specialmente nelle aree adiacenti alle zone minacciate".