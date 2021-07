Raid di Israele su Gaza dopo il lancio di palloni incendiari

-afp

Israele ha attaccato obiettivi militari a Gaza in risposta al lancio dalla Striscia, nei giorni scorsi, di palloni incendiari che hanno provocato roghi in territorio israeliano. L'esercito israeliano ha affermato che i caccia hanno "colpito un sito di produzione di armi e un lanciarazzi appartenente all'organizzazione terroristica di Hamas". Non ci sono notizie immediate di vittime.