Ragazzo bullizzato trova nuovi amici grazie a un video sui social

Il vicino di casa di Brennan Ray era andato ad aprire la porta e si era trovato di fronte questo ragazzino con indosso una maglietta con l’immagine del film “Lo Squalo” di Spielberg. "Che c’è, amico?", ha chiesto l’uomo. "Ciao - ha risposto il ragazzino, Shayden Walker -non c’è niente, volevo sapere se conosceva qualche bambino qui attorno, tipo di 11 o 12 anni, perché ho davvero bisogno di amici. Cioè, voglio dire, ne ho proprio bisogno". Ray gli ha indicato una casa vicina dove sapeva che vivevano due ragazzini ma Shayden ha scosso la testa: "Uhm, no, loro non sono più miei amici perché mi hanno bullizzato".

La solidarietà intorno al ragazzo

Ray e Angell Hammersmith hanno quindi deciso di utilizzare la registrazione per lanciare una raccolta fondi su GoFundMe e aiutare Shayden a vivere un’estate non più in solitudine. Il video su TikTok e ha raccolto più di 66 milioni di visualizzazioni. Migliaia di auguri da tutto il mondo. Visto il successo, ormai planetario di questa iniziativa, la comunità di Amarillo si è subito messa in moto, organizzando l'evento anti-bullismo Shine Like Shayden. Il ragazzo è stato festeggiato da molte persone nel vicinato e ha trascorso una giornata facendo nuove amicizie. "Abbiamo organizzato tutto questo contro il bullismo, per diventare una voce per coloro che non osano difendersi", ha detto Kyle Tijerina, il vicino organizzatore dell'iniziativa.



Commossa la mamma di Shayden: "È travolgente ma anche impressionante che Amarillo possa riunirsi in questo modo con tutti i ceti sociali e con chiunque sia stato vittima di bullismo, sia che sia abile o con bisogni speciali", ha detto, Krishna Patterson. Anche il patrigno del ragazzo ha raccontato che adesso Shayden appare "totalmente diverso" dal ragazzo solo e disperato di una settimana prima.