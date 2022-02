Radford, la famiglia più numerosa in Gb si allarga ancora: arriva un nipotino

Millie aspetta il suo secondo figlio dopo la nascita di Ophelia nel settembre 2020 ma stavolta ha tenuto segreta la sua gravidanza fino agli ultimi giorni (il bimbo doveva nascere l'11 febbraio ma è in ritardo). "Ophelia - ha scritto sul suo Instagram con tanto di foto del pancione - è già ossessionata dal suo fratellino".

La notizia, ovviamente, non poteva che essere accolta con entusiasmo dai fan de Redford che si stanno divertendo a indovinare il nome del piccolo. L'ipotesi più gettonata, al momento, è che il nuovo arrivato si chiamerà con la lettera "O" come iniziale, la stessa della sorellina. Sarà l'intuizione giusta? Ma in attesa della nascita i suo nonni fremono: "Non farci aspettare troppo a lungo, ometto".