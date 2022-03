"Quasi 10mila soldati russi uccisi": sito filo Cremlino hackerato pubblica il bilancio delle vittime russe

Numeri attendibili secondo gli esperti Occidentali La scorsa settimana, sulla base di stime del Pentagono, il New York Times aveva parlato di 7mila soldati uccisi e almeno 14 mila feriti: un calcolo ritenuto attendibile da molti esperti occidentali e sicuramente aumentato negli ultimi giorni di combattimenti; ma che il Cremlino non vuole ammettere.

Non è il primo attacco hacker Un mese fa diversi siti web dei media russi, tra cui l'agenzia Tass, erano stati hackerati visualizzando un messaggio contro la guerra. "Cari cittadini. Vi esortiamo a fermare questa follia, a non mandare a morte certa i vostri figli e mariti. Putin ci fa mentire e ci mette in pericolo", affermava un messaggio scritto in russo sui siti web di Forbes Russia, Fontanka, Takie Dela.

E' stata la stessa Tass a informare di aver subito un attacco web. "Gli aggressori hanno pubblicato informazioni che non corrispondono alla realtà. Tass e la sua redazione non sono in alcun modo collegati a queste affermazioni". Tra gli hacker anche Anonymous che in un messaggio scriveva: "Siamo stati isolati dal mondo intero, petrolio e gas non vengono più scambiati. Tra pochi anni vivremo come in Corea del Nord. Questo messaggio verrà cancellato e alcuni di noi saranno licenziati o addirittura incarcerati. Ma non possiamo più sopportarlo".