Qatargate, Procura europea chiede revoca immunità per Kaili e Spyraki

E' stata chiesta la revoca dell'immunità per l'ex vice presidente del Parlamento europeo Eva Kaili e l'europarlamentare Maria Spyraki, coinvolte nel Qatargate.

Lo ha comunicato il capo della Procura europea. In base a un rapporto investigativo ricevuto dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, si sospetta una frode a danno del bilancio dell'Ue, in relazione alla gestione dell'indennità parlamentare, e in particolare per quanto riguarda la retribuzione degli assistenti parlamentari accreditati.