Qatargate, Marc Tarabella espulso dal gruppo S&D

In seguito al caso Qatargate, "il Gruppo di S&D ha deciso all'unanimità di escludere Marc Tarabella come membro, in conformità con l'articolo 2.6 del nostro Regolamento".

Lo ha reso noto su Twitter il gruppo dei socialisti e democratici all'Eurocamera. "Visto che Andrea Cozzolino in precedenza si era escluso per il tempo dell'indagine in corso, entrambi i membri passeranno al gruppo dei Non iscritti", spiegano da S&D.