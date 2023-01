Qatargate, Borrell in Marocco: "No all'impunità per la corruzione"

Sul Qatargate "la posizione dell'Ue è chiara: non ci può essere impunità per la corruzione".

Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrelli, in missione in Marocco, nella conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia di Rabat. E spiega: "Con il capo del governo Aziz Akhannouch e con il ministro degli Esteri abbiamo affrontato la questione Qatargate (in cui è coinvolto anche il Paese ndr), che ci preoccupa: le accuse sono gravi. Dobbiamo attendere i risultati delle indagini sullo scandalo e ci aspettiamo la piena collaborazione di tutti".