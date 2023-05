Qatargate, accolta l'istanza per l'estradizione in Belgio di Cozzolino

La sentenza è giunta dopo oltre quattro ore di camera di consiglio. Gli avvocati di Cozzolino hanno cinque giorni di tempo per il ricorso. La Suprema Corte dovrebbe convocare l'udienza entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. La Corte ha inoltre posto come condizione per la consegna che, in caso di condanna, Cozzolino sconti la pena in Italia.

Ricordo in Cassazione su quattro punti "La vicenda è complessa: ci sono quattro punti, che abbiamo sviluppato sotto il profilo tecnico, che devono essere rivisti alla luce delle motivazioni, sui quali impianteremo il ricorso per Cassazione". Lo hanno detto gli avvocati Dezio Ferraro e Federico Conte, legali dell'europarlamentare. "Quattro ore di camera di consiglio significa che le questioni hanno una loro profondità. Di certo non si tratta di una questione ordinaria". Cozzolino ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee: "Ha spiegato che per mesi ha chiesto al giudice istruttore di poter essere ascoltato, lo aveva fatto prima durante e dopo la revoca dell'immunità. Le contestazioni in realtà le ha apprese sulla stampa. Come ha reagito alla sentenza? Si è rimesso all'autorità giudiziaria".