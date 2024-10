Pyongyang: 1,4 milioni di giovani arruolati nell'Esercito in una settimana

Circa 1,4 milioni di giovani, inclusi studenti e ufficiali della lega giovanile, hanno presentato domanda per arruolarsi o riarruolarsi nell'Esercito della Corea del Nord questa settimana, in risposta al sorvolo di Pyongyang da parte di droni sudcoreani che ha portato "una situazione già tesa sull'orlo della guerra". E' quanto affermato dall'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, che ha pubblicato anche fotografie che ritrarrebbero file di giovani in attesa di presentare domanda di arruolamento.