Putin: "Ucraina ormai serva dei padroni occidentali"

L'Ucraina "ha già perso la sua sovranità", diventando serva "dei padroni occidentali".

Lo ha dichiarato ancora il presidente russo Vladimir Putin, in un discorso alla nazione in diretta tv. Se Kiev "avrà armi di distruzione di massa, il mondo cambierà drammaticamente. Le armi occidentali sono arrivate con un flusso continuo, ci sono esercitazioni militari regolari nell'ovest dell'Ucraina. L'obiettivo è colpire la Russia. L'Ucraina cerca di entrare in conflitto con noi, ci son terroristi nel Paese sostenuti e incoraggiati dalla comunità internazionale", ha aggiunto il capo del Cremlino.