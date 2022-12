Putin usa per la prima volta la parola "guerra" riferendosi all'Ucraina, lapsus o svolta?

"Il nostro obiettivo è porre fine a questa guerra - ha detto infatti il presidente russo parlando ai giornalisti a Mosca, dopo aver partecipato a una riunione del Consiglio di Stato dedicato alle politiche giovanili -. Ci siamo impegnati e continueremo a lottare per questo". Usare la parola guerra per l'invasione dell'Ucraina in Russia è illegale dal mese di marzo , quando Putin ha firmato una legge che rende reato diffondere informazioni "false" sul conflitto .

L'utilizzo della parola "guerra" da parte del presidente non è passato inosservato da molti siti di notizie in Russia e in Ucraina e sui social ha suscitato numerosi commenti.

Un deputato muncipale di San Pietroburgo, Nikita Yuferev, che si oppone alla guerra e che ha lasciato la Russia per timore di essere perseguito, ha sostenuto di avere chiesto alle autorità russe di perseguire Putin. "Non c'è stato alcun decreto per porre fine all'operazione militare speciale, nessuna guerra è stata dichiarata", ha scritto su Twitter.