Putin alle agenzie di sicurezza: "Scovate traditori e spie"

Vladimir Putin ha invitato le agenzie di sicurezza e di controspionaggio russe, comprese quelle militari, a una "massima prontezza e concentrazione perché è necessario porre un fermo freno alle attività dei servizi stranieri e identificare tempestivamente traditori e spie".

L'appello del leader russo è stato lanciato in occasione della Giornata dei lavoratori delle agenzie di sicurezza. Putin ha chiesto anche di rafforzare il lavoro del servizio di frontiera del Fsb, il Servizio per la sicurezza federale, in modo da garantire la sicurezza del Paese.