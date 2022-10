Putin: "La Russia resta aperta ai colloqui con l'Ucraina"

Vladimir Putin, nel corso del vertice euroasiatico in corso ad Astana, ha confermato che "la Russia è aperta alla prospettiva di colloqui con l'Ucraina".

Lo riferisce l'agenzia di stampa Tass. Per il leader russo, per ora, non c'è "la necessità" di un faccia a faccia con il presidente americano Biden, un incontro ipotizzato a margine del prossimo G20 a Bali dal 15 al 16 novembre.