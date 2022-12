Vladimir Putin a Xi Jinping: rafforzare cooperazione militare Russia-Cina

Vladimir Putin intende rafforzare la cooperazione militare tra Russia e Cina.

Il leader del Cremlino ne ha parlato con Xi Jinping durante una videoconferenza, nel corso della quale ha sottolineato inoltre come le relazioni tra i due Paesi siano "le migliori di sempre". Putin ha quindi concluso invitando il presidente cinese a Mosca: "Non ho dubbi che troveremo l'occasione per incontrarci di persona. Ti aspettiamo, caro presidente, caro amico, la prossima primavera con una visita di Stato".