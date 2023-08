Putin a Raisi: "Espandere ulteriormente cooperazione Russia-Iran"

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica islamica dell'Iran Ebrahim Raisi.

Lo ha reso noto il Cremlino spiegando che le parti hanno discusso della cooperazione bilaterale in vari campi e di questioni di espansione della cooperazione negli affari internazionali e regionali. "Entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per l'elevato livello raggiunto nelle relazioni russo-iraniane. È stata confermata l'intenzione di sviluppare ulteriormente i legami bilaterali nei settori del commercio, dell'energia, dei trasporti, della logistica e dell'ambiente", si legge in una nota.