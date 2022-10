Putin: "Mondo multipolare, centri di potere si rafforzano in Asia"

Il mondo "sta diventando multipolare, con nuovi centri di potere che si rafforzano in Asia".

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in occasione della "Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia" organizzata ad Astana. Il continente asiatico "svolge un ruolo importante, se non addirittura fondamentale", ha aggiunto il leader del Cremlino.