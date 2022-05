Putin: "L'Occidente sta attuando un suicidio energetico"

"Danno la colpa alla Russia, ma coprono i loro sbagli" -

"Le sanzioni hanno portato al fatto che il prezzo del petrolio sui mercati aumenta fortissimamente e i prezzi dei prodotti petroliferi crescono a un ritmo vertiginoso - ha accusato Putin - . Cercano di dare la colpa a noi per questa inflazione energetica, tutto è colpa della Russia. Ma l'Occidente sta cercando di coprire i suoi errori sistematici".

"Combattenti acciaieria trattati secondo le leggi" -

Il Cremlino è tornato anche sul destino dei militari ucraini a Mariupol. "I combattenti dell'acciaieria Azovstal saranno trattati in linea con le leggi internazionali", ha affermato il portavoce Dmitry Peskov citato dalla Bbc. Peskov ha rifiutato di commentare lo status delle truppe evacuate e non ha risposto alla domanda se i soldati ucraini saranno trattati come criminali di guerra o come prigionieri di guerra: "Il presidente Putin ha garantito che saranno trattati in linea con le leggi internazionali in materia", ha dichiarato senza fornire ulteriori dettagli sulla sorte delle truppe evacuate.